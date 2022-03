Certificato guarigione, nuova durata di validità

Nella sua seduta odierna il Consiglio federale ha deciso per una riduzione della durata del certificato covid per le persone guarite, che passa da 270 a 180 giorni a partire da lunedì 21 marzo. Contemporaneamente viene agevolata l’entrata in Svizzera delle persone guarite dal virus che provengono al di fuori dello spazio Schengen.

Nessuna conseguenza in Svizzera per i guariti

Sulla scia degli sviluppi a livello europeo, anche in Svizzera la durata della validità del certificato covid verrà ridotta a 180 giorni senza però avere dirette conseguenze in Svizzera per le persone guarite in quanto su suolo elvetico non vige più l’obbligo del certificato. Attualmente per entrare in Stati che accettano il certificato covid rossocrociato (quindi gli “Stati Eu Dcc”) la validità è già fissata di base a 180 giorni, regola a cui devono sottostare tutti i viaggiatori.