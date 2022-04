Certificati Covid anche con test rapido positivo

D’ora in avanti in Svizzera sarà possibile emettere certificati per persone guarite dal Covid-19 basati su un test antigenico rapido positivo o su un’analisi immunologica di laboratorio. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale, precisando che essi saranno riconosciuti a livello internazionale. Questi certificati, indica il governo in una nota, saranno validi per 180 giorni. Visto che riprendono le disposizioni dell’Unione europea, in linea di principio varranno anche all’estero. Potranno inoltre essere emessi retroattivamente per i tamponi risultati positivi dal 1° ottobre 2021.