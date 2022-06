CERN, fine degli accordi con Russia e Bielorussia

Il ruolo dell’Organizzazione europea per la ricerca nucleare

Il CERN è stato istituito all'indomani della Seconda Guerra Mondiale per riunire nazioni e persone nella ricerca pacifica della scienza. Gli Stati membri hanno ricordato che i valori fondamentali dell'Organizzazione si sono sempre basati sulla collaborazione scientifica transfrontaliera come motore della pace e hanno sottolineato che l'aggressione di un Paese contro un altro è contraria a questi valori.