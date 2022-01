Centri test privati non a norma costretti a chiudere

Due anni di pandemia e la variante Omicron che infuria più che mai hanno portato laboratori medici e farmacie al limite delle loro capacità: in molti cantoni sono quindi spuntati come funghi centri privati, dove è possibile eseguire sia test antigenici rapidi sia test molecolari Pcr. Ma igiene, qualità e professionalità non sono sempre garantite e molti cantoni hanno disposto la chiusura di diverse strutture. È quanto emerge da un’inchiesta pubblicata oggi dal settimanale svizzerotedesco SonntagsZeitung.

Il cantone di Argovia è quello ad aver avuto finora la mano più ferma, avendo ritirato la licenza di esercizio a dodici fornitori che eseguivano test in alternativa a quelli proposti da farmacie, studi medici e ospedali. Stando al domenicale, chiusure hanno avuto luogo anche nei cantoni di Svitto, Zurigo, Lucerna, San Gallo, Turgovia, Sciaffusa e Grigioni.

Attività svolta in maniera approssimativa

Tra le motivazioni principali menzionate dalla SonntagsZeitung figurano la mancanza di misure igieniche e di sicurezza - personale senza guanti e mascherine, mancanza di separazione tra le varie postazioni di test, assenza di disinfettante - e personale non qualificato - test eseguiti in maniera approssimativa, goffaggine nel maneggiare gli strumenti. A Basilea, ad esempio, un centro di test era situato all’interno di un negozio di scarpe e chiavi.

Un autentico business

Quello dei test per rilevare un contagio da coronavirus è diventato un business enorme. Attualmente le farmacie in Svizzera che offrono questo servizio - sia test antigenici sia Pcr - sono 460, a cui si aggiungono numerosi studi medici e ospedali. Tra luglio 2020 e giugno 2021, alla Confederazione sono state fatturate prestazioni per 776 milioni di franchi, precisa il domenicale, che cita l’Ufficio federale della sanità pubblica. Solo nella settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio, in tutta la Svizzera sono stati eseguiti 312’162 test Pcr e 96’364 test rapidi.