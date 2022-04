Cassis soddisfatto delle sanzioni contro la Russia

“Un dovere”

A suo avviso, le critiche ricevute arrivano soprattutto dall’interno e non dai contatti internazionali. Cassis ha poi sottolineato che la Svizzera è in costante contatto con gli Stati Uniti e la task force istituita dall’Unione europea - REPO, ovvero “Russian Elites, Proxies, and Oligarchs” che consente all’Ue di cooperare con i paesi del G7 e con l’Australia - per migliorare l’attuazione delle sanzioni. Il capo della diplomazia elvetica è anche tornato a parlare della sua apparizione ad una manifestazione per la pace a Berna, alla quale era presente in video anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Cassis ha paragonato la situazione ad una visita di Stato: poiché il leader ucraino non poteva recarsi fisicamente in Svizzera, “era mio dovere riceverlo”, si è difeso il ticinese.