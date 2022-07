Cassis pronto a rimanere 10 anni in governo

Il presidente della Confederazione Ignazio Cassis si dice pronto a rimanere in Consiglio federale per dieci anni. In un’intervista alla televisione romanda RTS, il capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), eletto in governo nel 2017, ha dichiarato di essere "a disposizione del parlamento" anche dopo le elezioni federali del 2023.

"Sono molto felice di essere consigliere federale, di essere presidente della Confederazione quest’anno", ha dichiarato il ticinese nella tradizionale intervista del primo agosto al telegiornale della RTS. Ho sempre immaginato di poter lavorare in questa funzione per dieci anni. Se il parlamento lo vorrà, sarà disponibile per questo periodo di tempo, cioè fino al 2027.