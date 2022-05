Cassis e il “Taxi Ticino”

Il jet del Consiglio federale, in particolare il Falcon 900EX, è già stato soprannominato tra i corridoi di Palazzo federale “Taxi Ticino”. Nessun consigliere federale ha infatti volato così tanto come il ticinese Ignazio Cassis nel 2021. E la metà dei voli sono stati effettuati per raggiungere il suo Cantone d’origine. È quanto svela il Blick, che ha spulciato tra i dati del Servizio di trasporto aereo della Confederazione (STAC).

Gettonata la tratta Berna-Lugano

Nel 2021 Cassis non era ancora presidente della Confederazione. Rientra comunque nella norma che il ministro degli affari esteri viaggi più spesso rispetto ai suoi colleghi. L’anno scorso Cassis si è recato in Libia, Thailandia, Francia e in altri 19 Stati. Ma la tratta Berna-Lugano è stata particolarmente frequentata. Sono almeno 10 i voli effettuati tra i due aeroporti, svela il Blick, per un totale di 156 ore trascorse in cielo lo scorso anno. E il mezzo favorito era il Falcon 900EX.

Una lunga strada verso casa

Del resto, Cassis ha la strada più lunga da percorrere per rientrare a casa rispetto ai consiglieri federali che risiedono Oltralpe. Inoltre, le coincidenze dei treni non sono ottimali se dovesse finire di lavorare tardi. Se per esempio volesse partire dalla capitale attorno alle 22.00, arriverebbe a Lugano solo attorno all’una e mezza di notte. Per queste evenienze può comunque disporre della sua residenza a Berna.