Casse malattia, regole più stringenti per intermediari

Gli intermediari nel settore dell'assicurazione malattie non dovrebbero più effettuare chiamate pubblicitarie senza preavviso e la loro rimunerazione dovrebbe venir limitata. Lo prevede un progetto del Consiglio federale approvato dalla Commissione della sicurezza sociale del Consiglio nazionale (Csss-N) per 15 voti a 10. Il dossier verrà discusso nel plenum in marzo, durante la sessione primaverile delle camere.

Obbligo di formazione e riduzione remunerazione a intermediari Rispetto al progetto governativo, per 15 voti a 10 la commissione ha deciso di circoscrivere l'obbligo di formazione e la limitazione della remunerazione agli intermediari che non sono vincolati all'assicuratore da un contratto di lavoro. Con questa decisione, precisa una nota odierna dei servizi parlamentari, la Csss-N intende preservare la libertà economica degli assicuratori ed evitare che i servizi di vendita interni siano svantaggiati rispetto agli intermediari esterni.

Rendere obbligatori alcuni punti

Grazie al progetto, il Consiglio federale avrà la possibilità di rendere obbligatori alcuni punti dell'accordo tra assicuratori relativo agli intermediari. Nel 2015 entrambe le associazioni mantello delle casse malattia avevano stabilito una convenzione, ma non tutti gli assicuratori si sono adeguati. Il tema quindi è tornato in Parlamento e nell'autunno 2018 è stata adottata una mozione per permettere di conferire l'obbligatorietà per alcuni punti della convenzione. Per conferire carattere obbligatorio al regolamento è necessaria una richiesta esplicita da parte delle casse malattia che rappresentano almeno il 66% degli assicurati dell'assicurazione obbligatoria e il 66% delle entrate dei premi delle complementari.