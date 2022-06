Cassa malati, Berna vuole più deduzioni

Da 1'700 a 3'000 franchi per i single. Da 3'500 a 6'000 per i coniugi e da 700 a 1'200 per ogni figlio o persona bisognosa. Sono gli aumenti delle deduzioni per casse malati e interessi dei capitali di risparmio proposti dal Consiglio federale. Nella seduta odierna il governo ha infatti adottato il messaggio concernente la modifica della legge federale sull’imposta federale diretta. Con questo progetto, l’Esecutivo attua la mozione Grin 17.3171.