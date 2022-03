“Casi giornalieri più elevati di quelli registrati”

Il numero di nuove infezioni di coronavirus è probabilmente molto più alto di quanto riportato ufficialmente. In un’intervista alla NZZ am Sonntag, il medico cantonale di Zugo e presidente dell’associazione nazionale dei medici cantonali Rudolf Hauri ha stimato che i contagi giornalieri si aggirano attorno a 150’000.

“Il virus non è scomparso”

A metà febbraio il Consiglio federale aveva decretato il “liberi tutti”, levando la maggior parte delle restrizioni, dato che l’elevato numero di infezioni non si traduceva in un rischio di intasare le terapie intensive. Alla domanda se la popolazione prendesse ancora sul serio il coronavirus, il medico cantonale di Zugo ha ricordato che il virus non è scomparso. È probabile, ha aggiunto, che riemerga di nuovo con forza il prossimo autunno.