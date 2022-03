Caserma di Bülach a disposizione per chi fugge

L’ubicazione di Bülach dispone di un numero massimo di 650 posti letto in superficie sull’area della piazza d’armi ed è prevista per accogliere temporaneamente 500 profughi. In una prima fase, fino al 22 marzo, la caserma di Bülach sarà riservata all’accoglienza di profughi. “Attualmente sono in fase di accertamento ulteriori prestazioni dell’esercito nell’ambito dei trasporti e degli alloggi”, fa sapere l’Esercito svizzero in una nota.