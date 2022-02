Carlos sporge denuncia: “Sono stato torturato”

“Tortura e trattamenti disumani”

Molti esperti hanno parlato di “atti di tortura e di trattamenti disumani” in relazione alle condizioni di detenzione di Brian, ha detto Philip Stolkin, uno degli avvocati del 26enne, in una conferenza stampa a Zurigo. Il giovane è stato tenuto per più di mille giorni in totale isolamento, in condizioni contrarie al diritto internazionale. Soltanto recentemente - a seguito di una decisione del Tribunale federale - è stato trasferito in una struttura per la detenzione preventiva, dove gli vengono garantite condizioni “normali” assieme ad altri 20 detenuti e dove ora “sta meglio”.