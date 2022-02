Caritas amplia aiuti e consulenza a persone indigenti

Per Caritas, gli ultimi due anni hanno mostrato come numerose persone con un budget limitato non siano al corrente che possono avere diritto a un sostegno da parte dello Stato. Talvolta non sono in grado di richiederli autonomamente. Per questo l’associazione nei prossimi mesi rafforzerà i servizi di consulenza sociale in modo da fornire anche un’assistenza giuridica.