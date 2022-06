Carceri romande sempre affollate

Il sovraffollamento carcerario rimane un problema “notevole” nelle prigioni della Svizzera romanda. Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), che ha effettuato la sua settima visita periodica in Svizzera dal 22 marzo al 1° aprile, si dice preoccupato per il fatto che “le principali raccomandazioni di lunga data riguardanti, tra l’altro, le garanzie offerte alle persone private della libertà dalla polizia e la detenzione di persone in carceri sovraffollate nella Svizzera francese non sono ancora state attuate”. Il Comitato esorta quindi le autorità svizzere ad agire con determinazione per migliorare questi punti.

Il motivo delle visite

Lo scopo delle visite del CPT è quello di esaminare la situazione delle persone private della libertà nelle carceri, negli stabilimenti di polizia, nelle strutture di assistenza psichiatrica e in alcuni luoghi per cittadini stranieri. Quest’anno il CPT ha visitato centri in sette cantoni in tutto il Paese. Il rapporto evidenzia le buone pratiche, ma anche i problemi strutturali che permangono, in particolare nella Svizzera francese.

Sovraffollamento e garazie contro maltrattamenti

Il sovraffollamento carcerario rimane “un problema importante” in Romandia, nonostante la leggera diminuzione del numero di persone detenute in seguito alla pandemia di Covid-19, osserva il CPT. La delegazione non ha ricevuto alcuna denuncia di maltrattamenti fisici da parte del personale carcerario negli istituti visitati, ma diverse segnalazioni di violenza verbale. Il Comitato ritiene inoltre “inaccettabile” la pratica, osservata in due delle stazioni di polizia vodesi visitate, di utilizzare i locali della polizia per settimane oltre il termine legale per la detenzione preventiva o per l’esecuzione delle sentenze. La delegazione ha chiesto alle autorità svizzere di prendere provvedimenti immediati per porre fine a questa pratica. Il CPT invita inoltre le autorità a rafforzare le garanzie contro i maltrattamenti e a rimuovere senza indugio le sedie/letti di contenzione in alcuni locali della polizia.

Detenzione minori

Il Comitato è preoccupato dal fatto che nelle strutture destinate alla detenzione dei minori possano essere ospitati anche giovani adulti fino all’età di 25 anni. Questo è contrario agli standard del CPT e al criterio generale di separazione tra adulti e minori, come sancito dal diritto internazionale dei trattati, ricorda il comitato.

Pochi posti per trattamenti terapeutici

Nonostante gli sforzi compiuti dalle autorità svizzere per aumentare la capacità di accoglienza delle persone sottoposte a trattamento terapeutico o a internamento, il CPT deplora che il numero di posti specializzati sia ancora insufficiente rispetto alle necessità. Di conseguenza, le persone con disturbi psichiatrici sono ancora confinate in istituzioni non specializzate e non progettate per questo scopo.

Eccessivo uso della forza da parte degli agenti

Per quanto riguarda le forze dell’ordine, il CPT ha ricevuto una serie di denunce di uso eccessivo della forza da parte degli agenti di polizia e raccomanda di intensificare le azioni per prevenire la violenza della polizia.