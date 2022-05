Carburanti, il Governo dice “no” agli sgravi fiscali

Circa l'aumento del prezzo di combustibili, benzina e diesel, non sussiste al momento alcuna necessità immediata di adottare misure di sgravio. È la risposta – “standard” - del Consiglio federale a diversi interventi parlamentari di Udc, Lega e Plr che chiedono, come in Francia e Italia, interventi per limitare il prelievo fiscale su questi vettori energetici fossili per attutire gli effetti del rincaro sul portamonete dei consumatori causato dalla guerra in Ucraina.

Lo scenario incerto

Tuttavia, scrive il governo, la tendenza dei prezzi rimane volatile e l'ulteriore sviluppo è incerto. Per questo è stato istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale che elabora “costantemente le basi necessarie ed esamina i possibili campi d’azione della Confederazione in vista delle eventuali misure da adottare, del loro finanziamento e delle loro conseguenze”. Tra l'altro, il Consiglio federale non è autorizzato a rinunciare alla riscossione di una parte o di tutta l'imposta gravante sui carburanti. Solo una modifica di legge permetterebbe di definire le circostanze secondo cui esso potrebbe concedere simili agevolazioni fiscali.

Le richieste dei democentristi...

Con le rispettive mozioni, Marco Chiesa (UDC/TI) e Christian Imark (UDC/SO) chiedono una riduzione di almeno il 50% delle imposte sugli oli minerali sui carburanti e i combustibili, dell'obbligo di compensazione del CO2 (prestazione di compensazione) e dell'IVA, per aiutare il ceto medio e il settore commerciale. Stando al presidente dell'Udc queste misure devono essere limitate a un massimo di quattro anni. Stessa risposta fotocopia del governo alla mozione di Walter Wobmann (UDC/SO) il quale, invece, sempre per controbilanciare il caro benzina, domanda un aumento a 6’000 franchi - oggi 3mila al massimo per l'imposta federale diretta, n.d.r - della deduzione delle spese professionali per il trasporto dal domicilio al luogo di lavoro.

...dei liberali...

Più generica la richiesta del gruppo Plr alle camere federali che invita l'esecutivo ad introdurre temporaneamente misure di sgravio, ad esempio relative all'imposta sugli oli minerali, sui carburanti e i combustibili. Anche in questo caso, il Consiglio federale risponde picche, accontentandosi di fare praticamente copia-incolla utilizzando le risposte date all'Udc.