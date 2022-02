Cancro, più assistenza per i bambini che superano malattia

Effetti a lungo termine Sebbene negli ultimi decenni siano stati fatti passi in avanti per quanto riguarda la medicina e le terapie, una guarigione da un tumore non è sempre sinonimo di salute ritrovata, indica oggi in una nota l'associazione di categoria Cancro infantile in Svizzera. Circa l'80% dei giovani adulti guariti da questa malattia soffre di effetti a lungo termine e ha bisogno di un sostegno medico e psicosociale. Il cancro lascia infatti tracce ed esse possono avere un impatto fisico o psichico sulla qualità di vita dei giovani adulti, anche a distanza di diversi decenni: i problemi potrebbero verificarsi agli organi interni, all'equilibrio ormonale, ma potrebbero portare anche a difficoltà cognitive, fatica cronica e depressione, fino ad arrivare al rischio dell'apparizione di un nuovo tumore.

Un centro nazionale per colmare il gap

Stando all'associazione la Svizzera è ancora in ritardo in questo ambito. Tra i problemi citati ci sono quelli di ordine finanziario o burocratico, a causa in particolare di lacune nella trasmissione di informazioni dalla pediatria ai medici che seguono questi ex pazienti in età adulta. Per cercare di colmare le lacune, l'associazione Cancro infantile in Svizzera ha creato un centro nazionale di competenze dedicato a questi ex pazienti e alle loro famiglie, con l'obiettivo di sviluppare un'adeguata offerta di sostegno, anche in ambito giuridico.