Canapa in farmacia, lo studio a Basilea Città

Il primo studio sperimentale in Svizzera sulla vendita controllata di canapa ad uso ricreativo in alcune farmacie scelte si terrà a Basilea Città ad estate inoltrata: lo ha comunicato oggi l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) che ha autorizzato la ricerca, cui prenderanno parteciperanno solo adulti (circa 400), da cui si spera di raccogliere dati per il futuro disciplinamento legale di questa sostanza.

Lo scopo

Il progetto - svolto congiuntamente dall'Università di Basilea, dalle cliniche psichiatriche universitarie e dal Dipartimento della sanità di questo cantone - dovrà fornire conoscenze sugli effetti dell'accesso controllato alla canapa, in particolare sulla salute dei consumatori, le loro abitudini di consumo o il mercato nero.

I partecipanti

Stando a quanto comunicato oggi dal Dipartimento della sanità di Basilea Città, i partecipanti saranno reclutati quattro settimane prima dell'inizio dello studio. La partecipazione è aperta alle persone dai 18 anni in su che già consumano cannabis e risiedono nel cantone. Lo studio durerà due anni e mezzo. Il credito approvato è di 300 mila franchi.

Sperimentazioni pilota

Dal 15 maggio scorso, grazie a una modifica della Legge sugli stupefacenti adottata dal parlamento nel 2020, è possibile svolgere in Svizzera sperimentazioni pilota, limitate sotto il profilo temporale e spaziale, sulla cessione controllata della canapa a scopi non medici. Da allora l'UFSP ha ricevuto alcune richieste in tal senso, approvando per il momento il progetto di Basilea Città: qui si studierà la vendita legale di canapa nelle farmacie. In questo modo si intende garantire una consulenza specialistica ai consumatori circa il consumo a basso rischio.

Condizioni severe

I progetti pilota sulla canapa devono sottostare a rigide condizioni per quanto riguarda la protezione della salute e della gioventù. Per questo, allo studio possono prendere parte solo adulti, e il loro stato di salute dovrà essere monitorato costantemente. Sarà vietata ogni forma di pubblicità. Inoltre, i derivati della canapa devono soddisfare requisiti di qualità elevati ed essere coltivati biologicamente. La cessione di canapa utilizzata per questo studio sarà sanzionata e, in caso di recidiva, comporterà l'esclusione dalla sperimentazione pilota.