Campo scout federale: si parte

Organizzato solo ogni 14 anni

Con oltre 48’000 membri attivi, il Movimento scout è la più grande organizzazione giovanile della Svizzera. Il campo federale viene organizzato solo ogni 14 anni. Le due edizioni precedenti si sono svolte nella Valle della Linth (SG/SZ/GL) nel 2008 e nella regione del Napf (BE/LU) nel 1994. Per quello attuale, che ha un budget di 25 milioni di franchi, è stato scelto il sito di un campo d’aviazione militare in disuso a Ulrichen, tra le località di Münster e Obergesteln, dove, per chi giunge in auto dal Ticino, arriva la strada del passo della Novena. In totale, circa 800 “unità” scout delle 22 associazioni cantonali pianteranno le loro tende in una pianura di 120 ettari, l’equivalente di 170 campi da calcio.