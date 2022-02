Camere: inizia la sessione con sanità e ciclopiste

Inizia oggi la sessione primaverile delle Camere federali. Quale primo tema, il Consiglio nazionale (14.30-19.00) affronterà, a livello di divergenze, il pacchetto di misure volto a contenere i costi sanitari. Questo si concentra in particolare sui generici. Altri temi in agenda alla Camera del popolo sono la modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, segnatamente per quel che concerne la vigilanza, e una mozione che chiede al governo di valutare l’opportunità di raggruppare l’Ufficio centrale di compensazione e Compenswiss. Seguirà infine una discussione sulla Convenzione di sicurezza sociale conclusa con la Tunisia.

Anche il Consiglio degli Stati (16.15-20.00) inizierà la giornata discutendo di divergenze, più precisamente quelle in merito alla legge sulle ciclovie. Le due Camere si oppongono in particolare per quel che concernente i criteri della sostituzione dei percorsi che devono essere soppressi perché non più sicuri o interessanti. I “senatori” si occuperanno in seguito di tutta una serie di atti parlamentari, tra i quali figura la mozione del consigliere nazionale Fabio Regazzi (Centro/TI) che chiede a Berna di assumersi integralmente i danni causati da specie di selvaggina protette. Attualmente i danni provocati da linci, lupi, orsi e sciacalli dorati vengono presi a carico dalla Confederazione nella misura dell’80%, mentre quelli causati da aquile, castori e lontre nella misura del 50%. I cantoni si assumono i costi restanti.