Camere, guerra Ucraina e licenziamenti abusivi

L’agenda dei lavori del Nazionale

In seguito, l'agenda dei lavori del Consiglio nazionale - che siederà anche nel pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00 - contempla un dibattito urgente sulla guerra in Ucraina chiesto dai gruppi parlamentari con quesiti che vanno dall'approvvigionamento energetico alla cooperazione internazionale in materia di difesa. Un dibattito simile si è tenuto ieri agli Stati, dove molte voci - specie da destra - si sono levate per chiedere un rafforzamento dell'esercito. Poi, il programma dei lavori prevede l'esame delle rivedute costituzioni di Zurigo, Grigioni e Neuchâtel per la concessione della garanzia federale. Nel menù anche il rapporto di lavoro di “Mister dati” e tutta una serie di interventi di pertinenza del Dipartimento federale di giustizia e polizia, nonché diverse iniziative cantonali - tra cui quella del Ticino - che domandano un maggior coinvolgimento dei Cantoni nella fissazione dei premi malattia.