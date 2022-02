Camere federali, due candidati capogruppo per il PLR

Sono due i candidati pronti a succedere al capogruppo PLR alle Camere federali Beat Walti, che a metà dicembre ha annunciato le sue dimissioni per la sessione primaverile 2022. Secondo la procedura stabilita, il termine per la presentazione delle candidature per la sua successione era fissato per l’8 febbraio 2022 e il gruppo PLR ha ricevuto entro i termini due candidature provenienti entrambe dalla Svizzera romanda. Si stratta di Olivier Feller e Damien Cottier, entrambi membri del Consiglio nazionale, fa sapere il partito in una nota.