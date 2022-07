Calcio e Covid, 10 milioni di troppo versati ai club

Nove club di Super League e Challenge League, le due massime serie di calcio svizzere, hanno ricevuto un doppio indennizzo nel quadro delle misure di sostegno per fronteggiare la pandemia. Secondo quanto rivelato stamattina dalla radio svizzerotedesca SRF, hanno incassato dieci milioni di franchi di troppo.

“Si tratta di circa sei milioni per il 2020 e di quattro milioni per il 2021”, ha dichiarato all’emittente un portavoce dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO). Le società hanno ricevuto soldi da due programmi di aiuto statale per le stesse perdite subite dalle loro squadre amatoriali, giovanili e femminili.