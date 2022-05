Calano le aziende agricole in Svizzera

Continua il trend bio

I dati dell'Ust mostrano anche che continua la tendenza del bio: nel 2021 sono infatti aumentate sia la superficie coltivata in questo modo sia il numero di aziende agricole biologiche. Tuttavia queste ultime sono ancora nettamente in minoranza: nel 2021 l'84% delle aziende agricole svizzere produceva ancora in modo convenzionale. L'aumento dell'agricoltura biologica è stato particolarmente marcato per le superfici viticole (2’240 ettari; +461), che, nell'arco di quattro anni, hanno visto raddoppiare la loro quota di marchi biologici.