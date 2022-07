Caduta fatale per un’escursionista

Montagna fatale, ancora una volta. Una donna di 83 anni è morta nella regione dell’Ofenloch, nella Svizzera orientale. La vittima è scivolata durante un’escursione precipitando per 15 metri in un dirupo. Lo ha comunicato la Polizia cantonale sangallese. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio verso le 14:30. Giunta sul posto per soccorrere la donna, la Rega non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Le dinamiche dell’incidente, si legge nella nota, sono al vaglio degli specialisti della squadra alpina della Polizia cantonale di San Gallo.