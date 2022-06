Cade un elicottero sul Wiriehorn

L’incidente

In un comunicato pubblicato nel pomeriggio, la polizia cantonale precisa inoltre che l’incidente è avvenuto attorno alle 11.10. L’elicottero ha urtato un cavo a circa 200 metri di altezza dal suolo. Secondo le prime indagini, le due persone coinvolte stavano raccogliendo una mucca deceduta da un alpeggio quando è avvenuto l’incidente. Un secondo aiutante di volo era già stato lasciato a terra. Dopo l’incidente, l’assistente di volo - un 26enne - è riuscito a lasciare autonomamente l’elicottero in fiamme e a liberare il pilota. Quest’ultimo, di 49 anni, è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche.