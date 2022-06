Cade dal battello, salvata dall’equipaggio

Ha perso l’equilibrio ed è caduta dal battello rischiando di affogare nel Lago Lemano. Brutta avventura mercoledì pomeriggio per una turista sud coreana che stava viaggiando a bordo del battello Général-Guisan della Compagnie générale de navigation. La donna è stata prontamente salvata dall’equipaggio che le ha lanciato un salvagente. Secondo il racconto della donna, una ventisettenne, quando ha perso era appoggiata di schiena alla ringhiera quando si è ribaltata all’indietro cadendo in acqua-

“Mai vista una cosa simile”

“Sono 32 anni che faccio questo mestiere e non ho mai visto una cosa simile”, ha raccontato a Le Matin Jean-Martial Mercanton, capitano di battelli della CGN del Lago Lemano. “Abbiamo subito adottato le procedure d’urgenza. Galleggiava ancora ma non si muoveva, già dopo due minuti colava a picco, non so nemmeno se sapesse nuotare”, ha raccontato il capitano. Dopo un primo tentativo di lanciarle un salvagente, al secondo tentativo la donna è riuscita ad agguantarlo ed è stata portata in salvo.