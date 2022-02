Bruxelles si aspetta proposte da Berna

Bruxelles attende proposte dal Consiglio federale per il futuro delle relazioni fra Confederazione e Unione europea (Ue). È quanto ha riscontrato la delegazione svizzera AELS/Ue in uno scambio con le autorità europee, conclusosi oggi. Nel programma della visita c’erano diversi incontri bilaterali. Da quanto emerge, l’Ue concorda sul fatto che la strada bilaterale non vada abbandonata, ha detto all’agenzia Keystone-ATS il presidente della delegazione, il consigliere agli Stati Benedikt Würth (Centro/SG).

“La prossima mossa al governo elvetico”

Würth è d’accordo sul fatto che la prossima mossa tocchi al governo elvetico, “ma se arrivano proposte, da parte della Commissione Ue servono apertura e reattività”. La delegazione elvetica ha fatto notare che il collegamenti di altri temi alle trattative - come l’esclusione della Svizzera dal programma Horizon - non aiutano di certo il dialogo. Da parte europea, si è “preso atto” della rimostranza. In agenda c’era anche un incontro (video) con Richard Szostak, il nuovo responsabile per le relazioni con la Svizzera nella Commissione Ue. Würth lo conosceva già, grazie all’esperienza passata quale presidente della Conferenza dei governi cantonali, e l’essersi già incontrati certamente “aiuta”.