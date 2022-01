Bourbaki, Cassis attraversa frontiera franco-svizzera

Ignazio Cassis ha attraversato questo pomeriggio la frontiera franco-svizzera a Les Verrières (NE) per celebrare il 150° anniversario dell’internamento in Svizzera dell’armata orientale francese comandata dal generale Bourbaki, in fuga dalle truppe prussiane.

“Firmando la Convenzione di Verrières, la Svizzera ha offerto rifugio e protezione a circa 90’000 soldati e ufficiali francesi. La cifra rappresenta circa il 3% della popolazione svizzera di allora”, ha detto il presidente della Confederazione in presenza di funzionari francesi, tra cui il ministro del turismo Jean-Baptiste Lemoyne e l’ambasciatore francese in Svizzera.

“Legami inalienabili” Questa accoglienza “testimonia la solidarietà e i legami inalienabili tra i nostri due paesi”, ha sottolineato il capo del Dipartimento federale degli affari esteri (Dfae), affermando inoltre quanto sia importante ricordare che la pace in Europa da quasi 80 anni è dovuta all’unificazione europea. “È essenziale non dimenticare l’obiettivo originale dell’Unione Europea: mai più la guerra sul suolo europeo”, ha detto il ticinese.

Il più ingente arrivo di profughi di sempre

Nell’inverno del 1871, durante le ultime battute della guerra franco-prussiana, nel giro di tre giorni oltre 87’000 soldati dell’Armata orientale dell’esercito francese, comandata dal generale Bourbaki, varcarono il confine svizzero e consegnarono le proprie armi. Dopo essere stati disarmati dall’esercito svizzero, i soldati francesi furono curati, nutriti e alloggiati in 188 comuni in tutto il paese, ad eccezione del Ticino. L’esercito di Bourbaki lasciò la Svizzera sei settimane dopo per tornare in Francia.