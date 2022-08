Boom di pernottamenti in Svizzera

47,3%. È questa la percentuale relativa all’aumento dei pernottamenti totali registrata nel primo semestre del 2022 dal settore alberghiero svizzero rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Una percentuale che si traduce in un incremento pari a 5,4 milioni, che ha portato a un totale di 16,9 milioni di pernottamenti da gennaio a giugno. Lo comunica l’Ufficio federale di statistica, precisando che 10milioni di questi sono da ricondurre a ospiti indigeni, la cui domanda è aumentata dell’8% (+740mila) rispetto al 2021. Ad aumentare in modo particolarmente straordinario è stata anche la domanda straniera, con un +212,8% (+4,7milioni), toccando quota 6,9milioni di pernottamenti. Un trend positivo e superiore a quello registrato negli stessi mesi dello scorso anno, anche se si è comunque registrata una diminuzione dei pernottamenti del 10% rispetto agli stessi mesi del 2019, quando il Covid-19 non era ancora approdato nelle nostre vite.

Sempre più svizzeri scelgono la Svizzera

Con un aumento dell’8%, nei primi sei mesi del 2022 gli alberghi elvetici hanno visto crescere la domanda dei turisti rossocrociati rispetto allo stesso periodo del 2021. Rispetto allo stesso periodo del 2019, l’aumento è addirittura stato del 16,7%. Tuttavia, in alcuni mesi primaverili la domanda ha subito un calo: in aprile del 10,5% e a maggio del 7,8%. Bene per gli altri mesi, dove è invece stata registrata una crescita, talvolta molto marcata, come ad esempio gennaio (+42,7%) e marzo (+23,5%).

In aumento anche i pernottamenti stranieri

La domanda straniera ha visto un’impennata del 212,8% rispetto al 2021. In particolare, gli aumenti più importanti si sono verificati a gennaio (+162,8%) e a giugno (+240,1%). In generale, la domanda straniera nell’arco di sei mesi è comunque rimasta inferiore del 32,4% rispetto al 2019. Anche la domanda degli ospiti stranieri in funzione della loro provenienza è stata fortemente positiva, con un aumento pari a 2,8milioni di pernottamenti. In testa l’Europa, la cui quota è pari al 70,2% del totale, seguita da Asia (+919,3%) e America (+1005,1%), che insieme hanno rappresentato il 27,6% della domanda straniera.