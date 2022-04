Bocciata mozione UDC contro le “città di sinistra”

L’Unione democratica di centro (UDC) non ha avuto alcun appoggio al parlamento cantonale zurighese per la sua lotta contro le “città di sinistra”. L’iniziativa parlamentare che chiedeva una nuova attribuzione dei seggi in Gran Consiglio ha ottenuto solo 39 voti, mentre ne erano necessari almeno 60 affinché il progetto venisse trasmesso a una commissione per essere esaminato.

Cosa chiede l’UDC

Attualmente il numero di seggi viene attribuito in base al numero di abitanti. L’UDC chiedeva di prendere in considerazione solo il numero di votanti, cioè solo i cittadini svizzeri. Così facendo le circoscrizioni con un gran numero di residenti stranieri, come le città di Zurigo, Bülach o Dietikon, avrebbero perso seggi a favore della regioni rurali come Meilen o Hinwil.

La proposta bocciata da tutti i gruppi parlamentari

Nessun gruppo parlamentare ha sostenuto la proposta. Il deputato PLR Beat Habegger ha sottolineato che il Gran Consiglio, fin dal 1848, rappresenta l’intera popolazione, non solo i cittadini svizzeri. La deputata socialista Sibylle Marti ha definito “arrogante e condiscendente” l’opinione dell’UDC secondo cui le persone senza passaporto svizzero sono una “massa trascurabile”. È una proposta populista di basso livello e un nuovo tentativo di mettere città e campagna l’una contro l’altra, ha aggiunto.