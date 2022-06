Boati supersonici per scortare aereo Swiss a Zurigo

Intervento di polizia aerea per due F/A-18 dell’esercito ieri sera nella Svizzera centrale: i caccia elvetici sono intervenuti per scortare fino allo scalo di Zurigo Kloten un velivolo della compagnia aerea Swiss. I due jet hanno superato il muro del suono, provocando dei boati supersonici che sono stati uditi in tutta la regione, indica la polizia cantonale di Zugo su Twitter.