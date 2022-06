Bloccata col girello: 88enne investita da un treno

In mezzo alle sbarre

Secondo quanto riferisce la Polizia cantonale lucernese, in base alle prime ricostruzioni, l’anziana stava camminando spingendo un girello quando, attraversando un passaggio a livello, le barriere si sono chiuse, in concomitanza con l’arrivo di un treno. La donna è così rimasta intrappolata. Nonostante la rapida frenata del macchinista, il treno ha investito la donna, che è morta sul posto.