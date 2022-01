“Blinken non venga a Ginevra a mani vuote”

Quando gli si fa notare che anche Mosca in parte ha disatteso gli accordi, Chizhov ribadisce che la Russia “non è parte degli accordi” mentre “il presidente Volodymyr Zelensky nel 2019 a Parigi ha preso certi impegni e non li ha onorati”. Per superare l’impasse Mosca “non è contraria” all’idea di allargare il formato Normandia a nuovi attori, come appunto “gli Usa e l’Italia”, purché la piattaforma sia efficiente perché “incontrarsi per incontrarsi non serve”. Di nuovo, la Russia vuole vedere dei progressi, al di là delle simbologie diplomatiche. Che, però, pure contano. Il palazzo dove ha sede la missione russa a Bruxelles, ad esempio, è quasi accanto a quella americana: le due bandiere si vedono sventolare sotto lo stesso refolo di vento e pioggia. La Russia parla con gli Usa perché l’Ue non è “un’alleanza militare” e sulla sicurezza non ha voce in capitolo su “dove vengono piazzati i missili”. Ecco perché l’allargamento Ue “non pone un rischio immediato” per la sicurezza russa mentre “quello della Nato sì”.