Blatter non sta bene, interrogatorio rimandato

“Fatico a respirare, non me la sento di rispondere alle domande”. È terminata con queste parole di Joseph Blatter la prima giornata di processo al Tribunale penale federale. Una giornata con poco spettacolo nel primo giorno di processo a carico dell’ex presidente della Fifa e di Michel Platini. La corte ha dovuto occuparsi di una serie di questioni pregiudiziali poste dalle difese e poi rimandare tutto a domani perché Blatter non si sentiva in grado di continuare.

Tutte respinte le istanze preliminari. Sia quella che chiedeva di togliere la competenza al Tribunale penale federale per una semplice presunta truffa, sia quella che chiedeva di respingere la Fifa quale accusatrice privata. In entrambi i casi, secondo la corte, il procedimento ha seguito le leggi svizzere. Essendo partito da una più grande inchiesta di competenza del Ministero pubblico della Confederazione, questo processo è stato correttamente attribuito a una corte federale. Per quel che riguarda la Fifa, la sua costituzione a parte civile è stata tempestiva e regolare e fino a oggi nessuno vi si era opposto.

In questo primo giorno avrebbe dovuto iniziare l’interrogatorio di Sepp Blatter. Ma alle 13 l’imputato ha chiesto di rispondere domani alle domande. “Fatico a respirare, non me la sento ora”, ha spiegato alla corte. Deve spiegare come mai ha autorizzato un versamento di due milioni di franchi a Platini nel 2011. Secondo la difesa si tratta del pagamento di un onorario di consulenza risalente a una decina di anni prima, concordato oralmente. Secondo l’accusa è una tangente per evitare che Platini concorresse alla presidenza della Fifa, proprio contro Blatter.