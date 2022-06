Blatter e Platini, chiesti 20 mesi con la condizionale

“Nessun accenno di rimorso”

I due ex dirigenti del calcio internazionale ed europeo vanno condannati per truffa, o perlomeno per appropriazione indebita o amministrazione infedele, ha dichiarato oggi il procuratore federale Thomas Hildbrand in aula. Negli imputati non si intravvede “alcun accenno di rimorso”, ha proseguito Hildbrand. “Blatter e Platini hanno potuto decidere liberamente a favore o contro la legge” e hanno scelto il torto “senza motivo fondato”. L’accordo tra i due - ha aggiunto - è prova di “un’energia criminale non da poco”.