Bimba morta nel bosco, un arresto

Il Ministero pubblico del canton Berna ha annunciato oggi di aver avviato un procedimento per omicidio intenzionale dopo la scoperta ieri del corpo di una bambina in un bosco nei pressi di Köniz, poco fuori Berna. Una persona dell’entourage della bimba è stata arrestata. Stando a una nota odierna della procura cantonale, si tratta di stabilire se e in che misura la persona fermata abbia avuto un ruolo nella morte della bambina. Sono ancora in corso interrogatori e indagini per chiarire l’esatta causa del decesso. Sono inoltre già stati effettuati i primi accertamenti forensi, precisa il Ministero pubblico.