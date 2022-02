Bimba morta nel bosco, sospettata una donna

È una donna di 30 anni del Canton Berna la persona arrestata in relazione alla morte della bimba di 8 anni, il cui corpo è stato ritrovato martedì sera in un bosco nei pressi di Köniz. A fornire le generalità della donna è stato il Ministero pubblico bernese, dopo che ieri era stata resa nota la notizia di un arresto, in particolare di una persona dell’entourage della piccola.

Chiesta la carcerazione preventiva

Nei suoi confronti, ricordiamo, è stato avviato un procedimento per omicidio intenzionale. La Procura ha chiesto durante la giornata odierna la carcerazione preventiva al giudice dei provvedimenti coercitivi. Gli accertamenti nel frattempo proseguono per far luce sul caso e chiarire l’esatta causa del decesso della bimba. Ma non vengono rilasciati ulteriori dettagli. Sollecitata da Keystone-ATS, nemmeno una portavoce della polizia cantonale ha voluto sbottonarsi. Per motivi di privacy, ha spiegato l’addetta stampa, non verranno fornite altre informazioni sull’identità della persona fermata e neanche sul tipo di rapporto che intratteneva con la bambina deceduta.