Bilancio positivo per accoglienza profughi

Per quanto attiene all’accoglienza in Svizzera dei profughi dall’Ucraina fuggiti dalla guerra scatenata dalla Russia, la cooperazione tra la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e le organizzazioni di aiuto umanitario ha funzionato bene finora. Parola della Consigliera federale Karin Keller-Sutter che oggi, davanti ai media assieme a Nathalie Barthoulot - presidente della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali -, ha stilato un bilancio di quanto fatto finora e delle sfide che attendono il paese per il futuro prossimo.