Berset annuncia alleggerimento misure

Concretamente, le quarantene e l’obbligo di home office potrebbero quindi già cadere il 2 febbraio. Su ulteriori alleggerimenti delle misure, che verranno valutati dal governo passo per passo, Berset non si è voluto esprimere. Il Consiglio federale - ha detto - continuerà a seguire una via equilibrata fra prudenza e aperture.

L’esecutivo non sta ancora valutando una soppressione del certificato Covid, uno strumento considerato essenziale per i viaggi e molto utile anche per quel che riguarda la sicurezza sanitaria interna, in particolare se si parla di eventi pubblici.