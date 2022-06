Berset a Milano per promuovere il design elvetico

Il design svizzero si presenta a Milano da oggi e fino al 12 giugno. Il consigliere federale Alain Berset si è recato nel capoluogo lombardo per promuovere il lavoro dei giovani designer elvetici. “Il design porta risposte a domande alle quali la penuria ci confronta”, ha detto oggi Berset, secondo la versione scritta del suo discorso tenuto alla “House of Swizerland”. In Svizzera, con un mercato piccolo e la mancanza di materie prime, il design dipende “dalla creazione di valore a partire da situazioni di rarità per arrivare a prodotti commercializzabili”.

Un ramo che “mantiene le sue promesse”

Questa ricerca di innovazione e idee caratterizza il lavoro svizzero nel settore, ha sottolineato il ministro della cultura. Innovativo, originale e di qualità molto alta, il ramo “mantiene le sue promesse” lontano dall’obsolescenza programmata. “Il design svizzero respinge così - in maniera discreta ma chiara - il concetto inflazionista del design degli ultimi anni”, ha proseguito Berset.

Oggetti intelligenti e sostenibili

Nel quadro del Milano Design Week, la “House of Switzerland” (o “Casa della Svizzera”) è stata posta nella “Casa degli Artisti” di Brera, luogo di creazione artistica. Qui vengono presentati i lavori di una nuova generazione di designer. I progetti presenti sono stati selezionati da Pro Helvetia: dovevano fornire una risposta riguardo all'evoluzione degli spazi abitativi per adattarsi alla nostra società in continuo cambiamento.