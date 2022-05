Berna vuole confiscare averi di oligarca filorusso

Un modo per sostenere l’Ucraina La decisione del Governo è un modo per sostenere l’Ucraina, “che sta incontrando diverse difficoltà nei suoi tentativi di confiscare tali averi”, spiega in una nota il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Difficoltà che sono aumentate con lo scoppio della guerra nel Paese. La decisione odierna, tuttavia, non è legata alle sanzioni adottate nel 2022 contro la Russia, precisa il DFAE.

I tentativi di confiscare gli averi di Janukovyč dal 2014

Nel 2014, pochi giorni dopo la destituzione del presidente ucraino Viktor Janukovyč, il Consiglio federale aveva ordinato il blocco di tutti i suoi eventuali valori patrimoniali, come pure delle persone a lui vicine, in Svizzera. Nei mesi successivi, l’Ucraina aveva avviato dei procedimenti penali per confiscare tali averi congelati in Svizzera e ha presentato alle autorità elvetiche diverse richieste di assistenza giudiziaria. “Da allora la Svizzera ha fornito all’Ucraina numerosi documenti e prove”, sottolinea il DFAE. “Tuttavia, nonostante tale cooperazione, sin dall’avvio dei procedimenti penali le autorità ucraine hanno incontrato diverse difficoltà nei loro tentativi di confiscare questi averi depositati in Svizzera e, ad oggi, non sono state in grado di emanare sentenze che ordinassero la confisca dei valori patrimoniali interessati. Inoltre, con lo scoppio della guerra in Ucraina, le difficoltà sono ulteriormente aumentate in modo drastico”. Alla luce di questi elementi, il Consiglio federale ha quindi ritenuto che l’avvio di un procedimento di confisca in Svizzera fosse ormai “possibile e opportuno”.