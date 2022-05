Berna vicino a Putin, “accuse inaccettabili”

La Svizzera applica tutte le sanzioni internazionali adottate in seguito all'aggressione della Russia contro l'Ucraina: lo sostiene il Consiglio federale che respinge con fermezza le accuse di una commissione del Congresso e del governo degli Stati Uniti di essere morbido. Ieri tale commissione, chiamata Helsinki, ha tenuto un'audizione online, in cui diversi esperti hanno formulato pesanti accuse nei confronti della Svizzera.

Bloccati “solo” 7,5 miliardi di franchi

Bill Browder, molto critico nei confronti del Cremlino, ha in particolare incolpato la giustizia svizzera di avere un approccio morbido nei confronti della criminalità finanziaria russa. Browder si stupisce che la Confederazione abbia bloccato solo 7,5 miliardi di franchi, mentre le banche svizzere offrono rifugio a 150-200 miliardi di fondi russi, secondo una stima dell'Associazione svizzera dei banchieri (Asb). Ha invitato gli Stati Uniti a rivedere il quadro della loro cooperazione con la Svizzera.

“Mancanza di coraggio”

Mark Pieth, noto per la sua esperienza in materia di corruzione e riciclaggio di denaro, ha accolto con favore l'idea di rivedere l'applicazione del quadro giuridico. Finora la Svizzera ha mancato di coraggio nel suo approccio al denaro sporco russo, ha detto nel corso dell'audizione l'avvocato di Basilea. Pieth in un'intervista di oggi a radio Srf ha dichiarato che il problema è che gli oligarchi hanno beni nascosti in Svizzera. L'occultamento avviene tramite società “bucalettere” offshore e avvocati che non sono obbligati a fornire informazioni.

Richiesta di rettifica

Il Consiglio federale respinge queste accuse con la massima fermezza, ha indicato a Keystone-Ats in una presa di posizione scritta. Il presidente della Confederazione Ignazio Cassis, informato in anticipo del briefing e delle accuse in esso contenute, le ha discusse martedì 3 maggio con il segretario di Stato americano Antony Blinken. “Tenuto conto del fatto che la Svizzera ha adottato il regime di sanzioni dell’Unione europea nei confronti della Russia, siamo molto sorpresi dello svolgimento di tale briefing. Respingiamo queste insinuazioni politicamente inaccettabili e ci aspettiamo che le autorità americane le rettifichino immediatamente”, ha detto il consigliere federale a Blinken.