Berna, ucciso un uomo in una sparatoria

La scorsa notte un uomo è morto e un secondo è rimasto ferito in una sparatoria a Niederbipp (BE). La polizia ha arrestato un sospetto. Scattato l’allarme verso l’1:50 la polizia si è immediatamente recata sul posto, dove ha trovato un uomo gravemente ferito che giaceva a terra. Lo ha comunicato la polizia cantonale bernese. Nonostante le prime cure prestate da terzi e l'intervento dei soccorsi, l'uomo è morto sul posto. Mentre le forze dell'ordine effettuavano i primi rilievi e controlli si è rivolta a loro una seconda persona con una ferita d'arma da fuoco alla gamba che è stata portata in ospedale in ambulanza.

In manette un 48enne

Il presunto autore è stato fermato in un edificio residenziale senza opporre resistenza. Il 48enne portoghese è stato portato in una stazione di polizia per ulteriori indagini ed è ora in custodia. Secondo le informazioni in possesso delle autorità ha sparato diversi colpi d’arma da fuoco per motivi ancora da chiarire, colpendo gli altri due uomini. Sequestrata un'arma da fuoco.