Berna si prepari al grande afflusso dei rifugiati

La Svizzera dovrà affrontare il più grande afflusso di rifugiati da decenni: il numero di ucraini che arrivano in fuga dalla guerra sarà decisamente più alto di quanto inizialmente ipotizzato. Lo scrive la NZZ am Sonntag, secondo cui i cantoni devono prepararsi.

Numeri decisamenti più alti

A causa della guerra in Ucraina, in Svizzera potrebbero arrivare entro giugno tra 35 e 50 mila profughi, soprattutto anziani, donne e bambini, aveva dichiarato lo scorso mercoledì al Consiglio nazionale la consigliera federale Karin Keller-Sutter. In realtà i Cantoni - responsabili di ospitare gran parte di coloro che sono fuggiti dal loro paese - si attendono tra 250’000 e 300’000 rifugiati entro la fine dell’anno. La Svizzera dovrebbe così attendersi il più grande afflusso di rifugiati da decenni, indica oggi il domenicale, ricordando che attualmente ogni giorno arrivano tra i 500 e i 1000 cittadini ucraini in fuga dal conflitto.

Fino a 20’000 allievi

La Confederazione, inoltre, ospita attualmente 200 studenti ucraini, un numero che potrebbe salire a 20’000 nei prossimi mesi. La sfida di integrarli è aggravata dalla carenza di insegnanti, riferisce dal canto suo Le Matin Dimanche. “Abbiamo una carenza latente a tutti i livelli da diversi anni. Aggiungete gli effetti della crisi sanitaria, l’isolamento che continua, la stanchezza. Abbiamo bisogno di più personale e non appare da un giorno all’altro”, spiega Samuel Rohrbach, presidente del sindacato degli insegnanti di lingua francese, citato dal domenicale romando. Per quanto riguarda la Svizzera tedesca, Dagmar Rösler - a capo del sindacato degli insegnanti di lingua tedesca - sostiene sulle colonne della NZZ am Sonntag che ci si aspetta un aumento del 5-10% del numero di bambini nelle scuole di alcuni cantoni. Ciò significa che presto molte classi potrebbero presto avere uno o due bambini ucraini. Sarà necessario anche garantire un sostegno psicologico per gli allievi, aggiunge Rösler.