Berna ora pensa a cosa fare con le dosi di vaccino

Alla Confederazione rimangono sul gobbo 34 milioni di dosi di vaccino anti-Covid, un numero sufficiente a vaccinare quattro volte l’intera popolazione: il calcolo è della Schweiz am Wochenende. Il governo sta ora pensando a cosa fare.

I conti

Il giornale spiega che per quest’anno Berna ha ordinato 14 milioni di dosi del preparato di Pfizer, 18 milioni di quello Moderna e 1 milione di Novavax. A questo si aggiungono poi le riserve di fine anno dell’esercito per circa 1 milione di fiale. La propensione della popolazione a farsi vaccinare sta calando da settimane e nel frattempo il Consiglio federale ha revocato la gran parte delle restrizioni anti-pandemia. La Confederazione ha dunque sopravvalutato la domanda? No, risponde l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).