Berna, neonato investito da un treno. È morto

È morto sul colpo il bambino investito da un treno merci alla stazione di Wangen an der Aare, Berna. L’incidente è avvenuto questa mattina attorno alle 8:30. Stando alle prime informazioni, un treno cargo proveniente da Olten stava attraversando la stazione bernese, quando il passeggino con il piccolo ha iniziato a mettersi in movimento ed è stato travolto. Lo comunica la Polizia cantonale di Berna, secondo la quale si è trattato di un incidente. Un'ambulanza che si trovava lì per caso ha prestato immediatamente i primi soccorsi. Tuttavia, i soccorritori non hanno potuto che constatare la morte del bambino. Sul posto anche il Care Team del Canton Berna per assistere i parenti e le persone colpite. Sull’accaduto la Polizia cantonale ha avviato le indagini del caso.