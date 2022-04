“Berna ha messo sotto sopra il sistema”

La Città di Zurigo critica la Confederazione per la gestione della ripartizione dei profughi ucraini presso privati volontari. Secondo il responsabile cittadino della socialità, le autorità federali hanno messo sottosopra le competenze in materia, proprio durante “la più importante crisi di rifugiati del secolo”. Per questo motivo gli aiuti si fanno attendere.

“Un casino”

Normalmente, la Confederazione è la prima responsabile nel settore. Seguono i Cantoni, che ripartiscono i profughi nei comuni, ha ricordato Raphael Golta (PS) in un’intervista pubblicata oggi dal “Tages-Anzeiger”. Questa volta la Berna federale ha però organizzato direttamente alloggi presso privati, fra gli altri luoghi anche a Zurigo. “Non sappiamo niente di loro e loro non sanno niente di noi”, ha spiegato il capo del dicastero zurighese della socialità. Sul piano degli aiuti si crea quindi un vuoto. La città sulla Limmat vuole sostenere finanziariamente i profughi ucraini “il prima possibile e in maniera non burocratica”, anche se non hanno ancora ricevuto lo statuto S. “Serve però prima che si annuncino”, ha sottolineato.