Berna, getti d’acqua contro i motociclisti

È stata costretta ad utilizzare i cannoni ad acqua la polizia bernese, per separare le due fazioni di motociclisti che questa mattina sono venute alle mani all’esterno del tribunale regionale di Berna. Lo riferiscono diversi portali d’Oltralpe. All’interno del palazzo è in corso al momento il processo per violenze che vede imputati 22 motociclisti, accusati di essere coinvolti nella zuffa scoppiata nel 2019 a Belp (BE) tra bande rivali. Il dibattimento è iniziato alle 8.30 in un’atmosfera definita “tesa”.