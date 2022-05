Berna butterà 620mila dosi scadute

Altre dosi nel cestino? Altri lotti, però, potrebbero fare la stessa fine. La campagna di vaccinazione è rallentata notevolmente negli ultimi mesi e circa 7 milioni di dosi sono ancora in attesa nei frigoriferi dell’esercito. Non solo. Berna oltre a pensare ai vaccini già consegnati deve capire cosa fare con le dosi che sono state prenotate ai produttori.

34 milioni di dosi

Berna, lo ricordiamo, ha acquistato un totale di 34 milioni di dosi per il 2022. Numero molto elevato e che probabilmente sarà in eccedenza. Fino a 15 milioni delle dosi, infatti, potrebbero essere cedute al programma COVAX, che distribuisce vaccini ai Paesi in via di sviluppo. Secondo quanto riferito dall’Ufsp le trattative sono in corso.