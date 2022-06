Berna aumenta l’importazione di cereali

A causa del raccolto scarso del 2021 dovuto a condizioni climatiche sfavorevoli, il Consiglio federale ha deciso oggi di aumentare il contingente d’importazione per cereali quali frumento, segale e spelta di ulteriori 20 mila tonnellate. La nuova regolamentazione entra in vigore a inizio luglio. Grandine, basse temperature e frequenti precipitazioni hanno influenzato negativamente dal profilo quantitativo e qualitativo il raccolto cerealicolo del 2021 in Svizzera e in ampie zone dell’emisfero settentrionale, spiega una nota governativa odierna.